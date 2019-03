Langballigau

Saß der Zehnjährige nun am Steuer eines weißen Vans oder nicht? Das versucht die Polizei in Langballigau herauszufinden. Denn ein Autofahrer will am Sonnabend gegen 15.45 Uhr vom Strandweg bis zur Hauptstraße die Fahrt des Kindes und den Fahrerwechsel an der Einmündung beobachtet haben.

Daraufhin teilte er seine Beobachtungen und das Kennzeichen telefonisch der Polizei mit. Die Polizisten konfrontierten anschließend den Fahrzeughalter und dessen 10-jährigen Sohn mit den Vorwürfen. Der Halter stritt jedoch ab, dass er seinen Sohn im öffentlichen Verkehrsraum hat fahren lassen.

Die Polizei Husby hofft nun auf weitere Zeugen der illegalen Fahrstunde. Sie sollen sich unter der Rufnummer 04634-9397980 melden.

Von KN-online