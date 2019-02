Lübeck

Menschen wurden bei dem Vorfall am Dienstag nicht verletzt. Auch auf dem Kirchengelände parkende Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Warum die Zeiger an der Nordseite des Turms aus etwa 80 Metern Höhe in die Tiefe stürzten, ist bislang unbekannt. Die Kirchengemeinde St. Jakobi war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Turm prägt die Stadtsilhouette

Die aus dem Mittelalter stammende Jakobikirche ist eine der fünf Lübecker Altstadtkirchen. Ihr Turm ist Teil der berühmten Stadtsilhouette mit den sieben Türmen.

Von dpa