Während sich Deutschland Mitte November noch über bestes Herbst-Wetter freuen kann und zuletzt mancherorts die 20-Grad-Marke erreicht wurde, müssen wir uns nun auf einen deutlich kälteren Rest-Monat einstellen. Wie das Wetter-Portal wetter.com berichtet, kann es gegen Ende des Monats in weiten Teilen Deutschlands sehr kalt werden. Winde aus Russland bringen frostige Kälte. In der Nacht können stellenweise bis zu 15 Grad Minus erreicht werden.

In Lübeck ist demnach am Wochenende vom 24./25. November nachts mit Minusgraden zu rechnen, in Kiel erst ab dem 25. November. Natürlich ist dabei zu berücksichtigen, dass die 16-Tage-Prognose noch nicht besonders genau ist.

Wie das Wetter-Portal wetter.com berichtet, kann es gegen Ende des Monats in weiten Teilen Deutschlands sehr kalt werden. Winde aus Russland bringen frostige Kälte. In der letzten Novemberwoche können vor allem im Süden und in den Höhenlagen nachts bis zu 15 Grad Minus erreicht werden. In Bayern wird es demnach besonders eisig: In Passau, Garmisch und Ravensburg werden Tiefstwerte um die -12 Grad erwartet, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit noch kälter anfühlen.

Schon für die kommende Woche sagen Meteorologen vielerorts nur noch Temperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Ab dem 18. November werden deutschlandweit einstellige Werte erwartet. Wegen Nachtfrostes und Morgennebels sind Autofahrer zu Vorsicht aufgerufen. Stellenweise muss auf den Straßen dann mit Glätte und frierender Nässe gerechnet werden.

Wann in den tieferen Lagen der erste Schnee fällt, lässt sich noch nicht voraussagen. Trotz moderner Messtechniken und Wettermodelle können genaue Temperaturen in einem zweiwöchigen Zeitraum nur schwer berechnet werden.

Von RND/mrz