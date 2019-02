Kiel

Airbus stellt die Produktion des Mega-Jumbos A380 ein. Die letzte Auslieferung des weltgrößten Passagierjets sei für 2021 geplant, teilte der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Donnerstag in Toulouse mit. Grund für das Ende des Luftgiganten ist die schlechte Auftragslage - und eine Abbestellung der Großkundin Emirates. Auch in Deutschland werden Teile des Mega-Fliegers gefertigt. Das Aus für die Produktion hat Folgen für Beschäftigte hierzulande.

Das Unternehmen zeigt sich aber laut einer Sprecherin von Airbus in Hamburg "zuversichtlich", dass die Mitarbeiter in die Produktion der Linien A320 und A330 eingebunden werden könnten. Die IG Metall hält das für machbar, pocht aber auf belastbare Zusagen des Konzerns.

Airbus-Mitarbeiter an drei norddeutschen Standorten betroffen

Allein im Hamburger Airbus-Werk soll die Einstellung des A380 rund 1000 Mitarbeiter direkt betreffen, hinzu kommen 90 in Stade und 80 Bremen, wie die IG Metall gegenüber KN-online erklärt. Airbus selbst wollte die Zahl der in Hamburg betroffenen nicht beziffern und gab lediglich an, im gesamten Konzern seien 3500 Beschäftigte vom Ende der Produktion betroffen.

Die Einstellung trifft nicht nur die direkt Beschäftigten am Hamburger Standort schwer. Hinzu kommt: Hunderte Zulieferunternehmen sind für Airbus tätig, allein in Schleswig-Holstein betrifft dies rund 75 zum Teil mittelständische Unternehmen, die für das Werk in Hamburg-Finkenwerder zuliefern. Einige von ihnen sind tief in die Produktion des A380 eingebunden.

Wirtschaftssenator nennt A380 "Erfolgsgeschichte"

Der Airbus A380 ist nach Ansicht von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) ungeachtet der Einstellung des Programms eine Erfolgsgeschichte. "Mit der Werkserweiterung und dem Ausbau der Start- und Landebahn in Finkenwerder hat Hamburg die Basis für die Zukunftssicherung des Standorts gelegt", sagte Westhagemann.

So häufig wurde der A380 ausgeliefert

Die Innovationskraft der Luftfahrtbranche sei in Hamburg ein herausragender Standortfaktor, Airbus dabei einer der wichtigsten Innovationstreiber. "Die im Rahmen der Erweiterung für den A380 getätigten Investitionen sind nachhaltig und kommen auch den anderen Produktionslinien zugute", so der Wirtschaftssenator.

Wirtschaftlich steht Airbus aber trotz des Scheiterns seines Vorzeigefliegers A380 gut da. Andere Flugzeuge sind sehr beliebt. Die kleineren Maschinen der A320-Familie sind vor allem in ihrer spritsparenden Neuauflage A320neo ein Kassenschlager. Im vergangenen Jahr konnte Airbus einen deutlichen Gewinnsprung erzielen. Unter dem Strich stand 2018 ein Gewinn von 3,05 Milliarden Euro - das waren 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.