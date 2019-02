Kiel

Wenige Unternehmen in Schleswig-Holstein bieten eine Ausbildung in Teilzeit an: Nachdem das neue Konzept der Berufsausbildung mit einem Hoch gestartet war – 2011 gab es 225 Teilzeitausbildungsplätze im Norden – sank die Zahl der Angebote wieder, ungeachtet des Fachkräftemangels. So nutzten 2017 gerade einmal 144 der 19.303 neuen Azubis im Land die Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit.

Diesen Rückgang beobachtet auch die Industrie- und Handelskammer zu Kiel ( IHK), wo sich die Zahl der Verträge für Ausbildungen in Teilzeit von 40 im Jahr 2011 auf 21 im Jahr 2018 nahezu halbiert hat. Die IHK weist auf die hohen Voraussetzungen hin, die für eine Ausbildung in Teilzeit erfüllt sein müssen: „Es muss ein ,berechtigtes Interesse’ nachgewiesen werden, um einen Ausbildungsvertrag mit Teilzeitvereinbarung zu schließen“, erklärt der Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung, Thore Hansen. „Das kann die Betreuung des eigenen Kindes oder eines pflegebedürftigen Angehörigen sein.“

Grafik: Teilzeitausbildung in Schleswig-Holstein

Ausbildungszeit kann sich durch Teilzeitausbildung verlängern

Die verkürzte Ausbildung lässt sich dabei in zwei Modellen realisieren. Bei der ersten Variante beträgt die Arbeitszeit einschließlich des Berufsschulunterrichts mindestens 25 Wochenstunden oder 75 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit.

Eine Verlängerung der Ausbildungszeit ist in diesem Fall nicht nötig. In der zweiten Variante verlängert sich die Ausbildungszeit um maximal ein Jahr. Die Arbeitszeit beträgt mindestens 20 Wochenstunden. Die Berufsschule wird dabei immer in Vollzeit absolviert und die Prüfungsanforderungen bleiben gleich. Die Ausbildungsvergütung kann jedoch anteilig gekürzt werden.

Minister will Teilzeitausbildung weiterentwickeln

Den zusätzlichen Aufwand und die bürokratischen Hürden sehen auch IHK und Wirtschaftsministerium als mögliche Gründe für die geringe Nachfrage. Der Wirtschaftsminister will aber die Ausbildung in Teilzeit zu einer bedeutenden Säule der dualen Berufsausbildung entwickeln.

„Die Teilzeitausbildung könnte das zu wenig genutzte Potenzial junger Menschen, die ihre Berufsausbildung aus unterschiedlichen Gründen nicht in Vollzeit absolvieren können, ausschöpfen, um den steigenden Fachkräftebedarf zu decken“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP).

Infos im Berufsinformationszentrum

Weiterführende Informationen zur Ausbildung in Teilzeit gibt es am 11. März 2019 von 10 bis 12 Uhr bei der Agentur für Arbeit Kiel, Adolf-Westphal-Str. 2, im Berufsinformationszentrum (BiZ). Anmeldung per E-Mail an Kiel.BCA@arbeitsagentur.de oder unter Tel. 0431 709 1118.