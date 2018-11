Das größte in Deutschland gebaute Schiff beendet am Wochenende seine Probefahrten. Die „Aidanova“ soll am Sonnabend wieder in Eemshaven festmachen, bestätigte die Meyer Werft am Freitag auf Nachfrage. Danach beginnen die letzten Arbeiten zur Vorbereitung für die Übergabe des Schiffes.