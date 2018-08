Süderbrarup

Die Entwicklung der vergangenen Jahre – Iwer Jensen kann sie in einem Satz zusammenfassen: „Wir sind gewaltig gewachsen.“ Auf einem hart umkämpften Markt hat die Team AG mit Sitz in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) seit ihrer Gründung vor knapp 20 Jahren rasant zugelegt.

Durch organisches Wachstum, mehr jedoch durch eine beeindruckende Zahl von Zukäufen, kletterte der Umsatz des Baustoff- und Energiehändlers von 300 Millionen auf rund zwei Milliarden Euro.

Zentrale in Süderbrarup bot keinen Platz für Wachstum mehr

Mit mehr als 1000 Mitarbeitern in Schleswig-Holstein, zählt die einstige Abspaltung der früheren Raiffeisenbank Schleswig zu den größten Arbeitgebern im Norden. Doch das Wachstum soll noch weitergehen: Mit einer zweistelligen Millioneninvestition in eine neue Firmenzentrale will das Unternehmen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen.

Zentraler Ort in Angeln verliert rund 200 Arbeitsplätze

Für die gut 5000 Einwohner starke Gemeinde Süderbrarup, seit 2001 Heimat der Team AG, bedeutet dieser Schritt einen herben Verlust: Weil der Platz inin der ländlichen Zentrale für weiteres Wachstum nicht ausreicht, errichtet das Unternehmen bis 2020 eine neue Zentrale in Flensburg.

Damit verliert die für die Region Angeln wirtschaftlich bedeutende Kommune nicht nur einen dicken Batzen an Gewerbesteuer, sondern auch mehr als 200 gut bezahlte Arbeitsplätze in der Team-Verwaltung. Immerhin: Tankstelle, Baumarkt und Baustoffhandlung mit zusammen rund 150 Arbeitsplätzen bleiben dem Ort erhalten.

In Flensburg entsteht Platz für zunächst 350 Jobs

Auf einem frisch erworbenen, rund 15000 Quadratmeter großen Areal im Gewerbegebiet Peelwatt im Süden Flensburgs schafft Team Raum für rund 350 Arbeitsplätze. Und den werde man auch brauchen, sagt Vorstand Jensen: „Wir werden weiter sehr dynamisch wachsen und damit auch neue Arbeitsplätze schaffen.“

Die Entscheidung, die Zentrale aus Süderbrarup abzuziehen, sei dem Unternehmen nicht leicht gefallen. Sie zeige jedoch auch, dass man der Region und den Menschen hier treu bleibe.