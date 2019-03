Kiel

"Viele Millionen an Ausgaben, um die vielen Milliarden an Schaden des Landes so gering wie möglich zu halten", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Donnerstag im Landtag. Die Bank selbst hatte 168 Millionen Euro an Berater- und Notarhonoraren zu tragen.

Zum ersten Mal sei in Deutschland eine Landesbank an Private verkauft worden, sagte Heinold. "Wir brauchten die Expertise." Sie sei froh, dass der Verkauf gelungen sei. Die AfD-Fraktion hatte von der Landesregierung einen mündlichen Bericht zu den millionenschweren Zahlungen an Berater im Zuge des Verkaufs der Bank gefordert.

EU-Kommission wies Verkauf und Abwicklung an

Die Landesbank war für eine Milliarde Euro an US-Investmentfonds verkauft worden. Zuvor musste das Institut zwei Mal von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein mit Milliardenaufwand vor der Pleite gerettet werden. Am Ende wies die EU-Kommission den Verkauf und die Abwicklung der Bank an.

