Kiel

Zwar mutet eine Zahl von 1,8 Beschwerden je 10.000 Einwohner nicht besonders hoch an, doch im Vergleich der Flächenländer schneidet lediglich Hessen schlechter ab. Insgesamt gab es aus Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr 524 Beschwerden an die Netzagentur – ein Anstieg um fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Frust ist größer als die Zahlen vermuten lassen

Hinzu kommt, dass die meisten Kunden sich erst dann an die Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie mit ihren Beschwerden beim Postdienstleister nichts erreichen: „Die absoluten Zahlen sagen wenig über den tatsächlichen Frust aus“, sagt Vivien Rehder von der Verbraucherzentrale. Laut Bundesnetzagentur steigt die Zahl der Beschwerden seit Jahren. Aus dieser Entwicklung sei allerdings kein „grundsätzliches Qualitätsproblem“ bei der Versorgung mit Postdienstleistungen in Deutschland abzuleiten, heißt es. Auch werde die Beschwerdemöglichkeit zunehmend bekannter. Gleichwohl spricht die Behörde von „regional und temporär“ ernstzunehmenden Problemen.

Deutsche Post noch immer größer Player

Ein Sprecher betont, dass die Beschwerdezahlen sich auf alle Anbieter von Postdienstleistungen beziehe – also nicht nur auf die Deutsche Post AG. Allerdings ist die gelbe Post mit ihrer Tochter DHL auf dem Paketmarkt der mit Abstand größte Player und im Briefgeschäft noch immer marktbeherrschend.

„Viele Verbraucher haben Ärger mit Briefen und Paketen“, sagt Viven Rehder. Regelmäßig erreichen die Verbraucherzentrale Beschwerden über Probleme mit der Zustellung. Allein von Juli bis Dezember 2018 haben bundesweit knapp 3000 Verbraucher auf dem Portal „Post-Ärger“ der Verbraucherzentralen ihren Frust über Briefpost zum Ausdruck gebracht.

" Beschwerden nicht einmal im Promillebereich"

Nach Ansicht der Deutschen Post AG unterstreichen die Beschwerdezahlen „die weit überwiegend hervorragende Arbeit, die unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag in ganz Deutschland erbringen“. Natürlich, so Unternehmenssprecher Jens-Uwe Hogardt, könne es „bei einem so flächendeckenden und dynamischen Geschäft zu betrieblichen Problemen kommen“, für die es ganz unterschiedliche Gründe gebe – von kurzfristigen Erkrankungen über Witterungseinbrüche bis hin zu menschlichen Fehlern. Doch bei einem jährlichen Sendungsvolumen von rund 20 Milliarden Paketen und Briefen liege die Zahl der Beschwerden „nicht einmal mehr im Promille-Bereich“.