Kiel

Prof. Ulrich Schmidt (50) vom Kieler Institut für Weltwirtschaft ( IfW) und die Ariva.de AG haben eine Index-Familie an den Start gebracht, mit der sich die Anleger nicht nur Rendite ins Depot holen können, sondern auch eine große Portion Lokalkolorit.

Zehn Nordunternehmen sind im ArivaNox

Nox – das Kürzel steht hier einmal nicht für Stickoxid, sondern für den ersten norddeutschen Aktienindex: Der „Ariva Nox“ zeichnet die Kursentwicklung von zehn Unternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein nach. Dazu gibt es noch den „Ariva NiBX“ für Niedersachsen und Bremen, den „Ariva EastX“ für die fünf ostdeutschen Flächenländer und sechs weitere Indizes.

Indexfamilie deckt die ganze Republik ab

Alle zusammen bündeln die Initatoren zum „RegioX“, einem Performance-Index, der die Kursentwicklung von insgesamt 90 Unternehmen aus allen Teilen der Republik nachzeichnet, darunter Schwergewichte aus dem Dax, aber auch kleinere Player. Regionale Aktienindizes gibt es zwar schon, etwa den „Haspax“ der Hamburger Sparkasse für Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg. Doch dass eine regionale Index-Familie die gesamte Republik abdeckt – das ist neu.

Aus Schleswig-Holstein ist nur Freenet drin

Leider kommt der „echten Norden“ bei dieser Vorgehensweise nicht besonders gut weg. In Schleswig-Holstein gibt es zwar mit 14 Unternehmen mehr börsennotierte Aktiengesellschaften, als mancher vermuten würde, doch aktuell schafft es nur ein einziges in den Nox – der Internet- und Mobilfunkspezialist Freenet mit Sitz in Büdelsdorf. Neun Werte hingegen kommen aus Hamburg, weil sie in den entscheidenden Kriterien – Börsenwert und Anteil frei handelbarer Aktien („Freefloat“) – von keinem SH-Unternehmen übertroffen werden.

Zertifikate zu den Indizes sind schon zu haben

Gedacht sind die regionalen Indizes nicht nur, um analog zur Bundesliga das Abschneiden der eigenen Mannschaft zu verfolgen, sondern auch zum Geldverdienen: Die Hypovereinsbank bietet Anlegern Zertifikate an, die die Entwicklung der regionalen Indizes eins zu eins nachzeichnen. Immerhin: Im Performance-Vergleich schneidet der Nox seit seinem Start Mitte vergangenen Jahres bis heute besser ab als der Dax.