Kiel

So liefert Burger King nun auch von Raisdorf aus bis ins heimische Wohnzimmer. „Das Verbraucherverhalten hat sich grundsätzlich verändert“, sagt Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis. „Anstatt sich wie früher für mehrere Stunden in eine Kneipe zu setzen, nehmen viele Menschen sich einfach etwas mit. Hinzu kommt, dass die Lieferservices mittlerweile eine enorme Bandbreite bieten und sich in ihrer Qualität erheblich verbessert haben“, sagt Scholtis. Diese Entwicklung führe dazu, dass immer mehr Essen online bestellt wird.

Laut einer Prognose des Portals Statista soll der Umsatz besonders im Bereich „Platform-to-Consumer“, bei dem der Kunde nicht beim Restaurant selbst, sondern über Internetplattformen wie Lieferando, Pizza.de, Lieferheld oder Foodora bestellt, in den kommenden Jahren weiter steigen.

Restaurants ohne Lieferdienst müssen eine Provison an die Anbieter zahlen

Auch die Kieler Burger-Bar Kitty Rock Belly Full bietet seit November 2018 Onlinebestellung und Lieferung über Foodora an. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Konzept bislang aber nicht. „Ich weiß noch nicht so richtig, woran es liegt“, sagt Inhaberin Kirsten Prüfert. Sie ist von der Zusammenarbeit mit Foodora noch nicht komplett überzeugt. „Da wir 30 Prozent des Bestellwertes an Foodora abgeben müssen, lohnt es sich für uns eigentlich erst ab einem Wert von 14 bis 15 Euro.“ Ein Problem, das auch dem Hotel- und Gaststättenverband bekannt ist. „Der Markt ist umkämpft und die Branche muss sich auf das veränderte Verhalten einstellen“, sagt Scholtis. „Die Abgaben an Anbieter wie Foodora mindern ganz klar den Ertrag."