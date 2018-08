Hannover

Viele Kunden der Commerzbank hatten am Freitag mit Störungen im Onlinebanking und bei der Kartenzahlung zu kämpfen. Sie konnten sich zeitweise nicht beim Online-Banking und mobil auf der App anmelden, auch der Einsatz von Karten war eingeschränkt. Erst am späten Nachmittag waren die Probleme wieder behoben, teilte die Commerzbank bei Twitter mit.

Twitter-Nutzer beschwerten sich, dass weder eine Kartenzahlung noch das Abheben von Geld möglich sei. „Super, pünktlich zum Wochenende“, ärgerte sich ein Commerzbank-Kunde. Eine andere Kundin schrieb, sie warte im Auto an einer Tankstelle mit leerem Tank und keinem Bargeld in der Tasche, bis die Kartenzahlung wieder funktioniere. Ein weiterer Kunde hielt eine solche Störung für inakzeptabel und drohte mit Kündigung.

Am späten Nachmittag teilte die Commerzbank bei Twitter mit, dass die Störung behoben sei. „Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende“, heißt es in dem Tweet.

Von ang/RND