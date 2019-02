Es war ein Festakt, wie man ihn sich warmherziger kaum wünschen kann. Dennis Snower ist am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 68-Jährige führte seit Oktober 2004 als Präsident das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Nachfolger von Snower wird der Östereicher Gabriel Felbermayr.