Die ehemalige Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein war nach jahrelangen Krisen und einer Intervention der EU-Kommission Ende November an US-Investoren verkauft worden.

Die Altschulden der Bank belasten die Haushalte von Hamburg und Schleswig-Holstein mit Milliarden.

Die Bank richte den Blick nun nach vorn und setze bereits Akzente in der Geschäftsentwicklung. „Wir werden aus unserer gefestigten Position in Deutschland auch über die Grenzen hinaus aktiv, etwa im gewerblichen Immobiliengeschäft“, sagte Vorstandschef Stefan Ermisch. Bei gewerblichen Projektfinanzierungen in den Segmenten Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur gehöre die Hamburg Commercial Bank zu den Marktführern.

Umfirmierung abgeschlossen

Zwei Monate nach der Privatisierung führt die HSH Nordbank nun offiziell den neuen Namen Hamburg Commercial Bank. Die Umfirmierung zur privaten Geschäftsbank sei mit der Eintragung in den Handelsregistern von Hamburg und Kiel am Montag formal abgeschlossen, teilte das Institut mit.

Jetzt wird geworben

In einem ersten Schritt will die Bank fast ausschließlich in den digitalen Medien werben und den neuen Markenauftritt bekannt machen. Ab März sei die Bank dann auch auf stationären Werbeflächen präsent, etwa an Flughäfen.

