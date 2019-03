Elmshorn

"Noch befindet sich das Unternehmen aber in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern vor Ort", betonte André Vielstädte, Sprecher der Tönnies Lebensmittel GmbH. Am Donnerstagnachmittag wurden die Mitarbeiter von Dölling-Hareico auf einer Betriebsversammlung über die Pläne informiert.

Standort und Marke sollen erhalten werden

"Unser Ziel ist es den Standort zu erhalten, wenn auch nicht in der jetzigen Form und Mitarbeiterstärke", sagte Vielstädte. So sei er nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Ein Umbau zum Logistikzentrum sei die präferierte Lösung des Mutterkonzerns. Tönnies mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück ( Nordrhein-Westfalen) ist eines der größten Fleischunternehmen in Deutschland.

Mitarbeitern drohen Kündigungen

In Elmshorn sind aktuell 137 Mitarbeiter beschäftigt. "Es wird zu Kündigungen kommen müssen", so der Sprecher. Wie viele Jobs wegfallen, könne das Unternehmen aber derzeit noch nicht beziffern. Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag hatte berichtet, dass die Zahl der Mitarbeiter auf 60 bis 80 reduziert werden soll.

Die Marke Hareico soll erhalten bleiben, die Würstchen würden dann an anderen Tönnies-Standorten hergestellt.

2016 übernahm Tönnies das Elmshorner Unternehmen

Der im Jahr 1907 von Bauernsohn Claus Dölling gegründete Wursthersteller hatte 2016 den Besitzer gewechselt. Maximilian Tönnies übernahm damals das angeschlagene Elmshorner Familienunternehmen.