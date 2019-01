Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein hat im Vergleich zum Vorjahr weiter abgenommen. Im Januar waren im nördlichsten Bundesland 86 700 Frauen und Männer ohne festen Job und damit 9,9 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. In Hamburg ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn hingegen gestiegen.