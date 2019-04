Hamburg

Die Gespräche mit Kreditgebern, zwei Hedgefonds und dem Hauptaktionär Centerbridge dauerten an, teilte das Unternehmen gestern mit. "Im Zusammenhang mit diesen Gesprächen evaluiert die Gesellschaft derzeit sowohl alle verfügbaren gerichtlichen als auch außergerichtlichen Reorganisationsoptionen", heißt es in der Anlegerinformation, einer Ad-hoc-Mitteilung. Erst im Fall einer Insolvenz würden Gerichte eingeschaltet. Aus Finanzkreisen sei zu hören, dass das eine Frage von Tagen sein könne, sollten sich die Gläubiger nicht noch vorher einigen.

Senvion beschäftigt 1000 Mitarbeiter in SH

Senvion hat weltweit nach eigenen Angaben 4300 Mitarbeiter. In Schleswig-Holstein wären von einer Insolvenz rund 1000 Beschäftigte in Österrönfeld und Büdelsdorf betroffen, die hauptsächlich im Service und in der Entwicklung arbeiten. Erst im Jahr 2017 hatte Senvion drastisch Stellen abgebaut und seine Standorte in Husum und Trampe ( Brandenburg) geschlossen.

Projekte wurden nicht rechtzeitig abgearbeitet

Nach einer vorläufigen Prüfung hatte der Windkraftanlagenbauer für das vergangene Jahr den Umsatz auf rund 1,45 Milliarden Euro beziffert. Erhofft hatte sich Senvion zuvor 1,6 Milliarden Euro. Laut Prognose lag die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) bei drei Prozent. Zuvor war eine Marge von fünf Prozent in Aussicht gestellt worden. Grund für die Verluste waren demnach Verzögerungen bei der Installation neuer Windanlagen. Weil Senvion es nicht schaffte, die Projekte rechtzeitig abzuarbeiten, musste das Unternehmen Strafzahlungen an Kunden leisten.

Aufträge in Höhe von fünf Millionen Euro

An einer schlechten Auftragslage liegt die Schieflage des Unternehmens nicht. Laut Vorstandschef Yves Rannou hat Senvion Aufträge in Höhe von fünf Milliarden Euro. "Wir haben in einem herausfordernden Marktumfeld operationale Fehler gemacht“, sagte er. Und: "Wir haben unmittelbare Maßnahmen ergriffen, um Schwächen bei der Projektausführung zu beseitigen, um die Ausfälle bei Umsätzen und Erlösen so schnell wie möglich aufzuholen."