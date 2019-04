Kiel

Derzeit gebe es keine Landesbürgschaft, weil die Voraussetzungen für eine Bürgschaft - darunter ein Gutachten - nicht gegeben sind. Der neue Hauptanteilseigner, Finanzinvestor Lars Windhorst, hatte zuvor in Flensburg beim Stapellauf eines neuen Ro-Ro-Schiffes zu Medienvertretern gesagt: „Wir gehen davon aus, dass es zuviel Ressourcen binden wird, die Bedingungen zu erfüllen.“ Im Zweifel werde dann zwangsläufig intern finanziert.

Vor Sommer ist nach Ministeriumsangaben nicht mit einem neuen Bürgschaftsantrag zu rechnen. Der Fokus der Werft liege zur Zeit „verständlicherweise darauf, das operative Geschäft wieder in den Griff zu bekommen und bei den Projekten im Zeit- und Budgetrahmen zu bleiben“, heißt es weiter.

Lars Windhorst : FSG hat einen sehr guten Ruf

Windhorst sagte, er sehe „sehr positiv“ in die Zukunft. Die Werft habe einen sehr guten Ruf, was die Schiffe und die Technologie angehe. Die Art der in Flensburg gebauten Schiffe sei stark gefragt. „Da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich gut zu tun haben.“

Das neue Schiff soll im September an das norwegische Unternehmen Siem abgeliefert werden. Eine weitere Ro-Ro-Fähre für Siem soll kommendes Jahr geliefert werden.

Holding Sapinda hält die Mehrheit an der Flensburger Werft

Der Finanzinvestor Lars Windhorst hatte im Februar mit seiner Holding Sapinda die Mehrheit an der Werft von Siem übernommen. Siem will aber eigenen Angaben zufolge aktiver Anteilseigner bleiben, der eine Mehrheit im Beirat der FSG hat. Kristian Siem, Chef des gleichnamigen Konzerns und längjähriger Freund und Geschäftspartner Windhorsts, wohnte dem aktuellen Stapellauf ebenfalls bei.

Bei der FSG mit 650 fest angestellten Mitarbeitern sowie zahlreichen Leiharbeitern und über Werkverträge Beschäftigten hatten Verzögerungen bei einem Neubau erhebliche Verluste verursacht.

Von dpa