Aus Elmshorn könnten künftig keine Brat- und Kochwürste von Dölling-Hareico mehr kommen. Der Mutterkonzern Tönnies will die Wurstproduktion an dem Standort einstellen und ihn zum Logistikzentrum umbauen. Ein Sprecher bestätigte am Freitag entsprechende Umstrukturierungspläne.