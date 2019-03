Kiel

Die Rewe-Group bestätigte gestern das Interesse an einer Investition in der Landeshauptstadt: „Wir sehen für uns im Norden sehr gute Wachstumsperspektiven, und dem tragen wir im Bereich Software Rechnung“, sagte Unternehmenssprecher Andreas Krämer. Für den Standort Kiel habe man sich entschieden, weil man hier „eine sehr gute Infrastruktur vorgefunden habe“. Durch die unmittelbarer Nähe zur Universität sehe Rewe ein großes Potenzial an „sehr gut ausgebildeten Interessenten“, die die Chancen einer IT-Karriere im Lebensmittelhandel suchen.

Krämer: „Vielfach wird die Rolle der IT im Lebensmittelhandel noch unterschätzt.“ Motor für das Engagement in Kiel sei jedoch auch die Mehrheitsbeteiligung von Rewe an der Supermärkte Nord KG, jener Gesellschaft also, in die die Coop 2016 ihr operatives Geschäft ausgelagert hatte: mehr als 160 Sky-Märkte, elf Verbrauchermärkte und die Logistikzentren in Kiel und Güstrow.

Kampf um Fachkräfte wird verschärft

Rewe Systems beschäftigt an elf Standorten bundesweit rund 1000 IT-Spezialisten. Das Unternehmen bietet seine Leistungen zwar auch extern an, klarer Schwerpunkt ist jedoch die Software-Unterstützung der Rewe-Gruppe mit mehr als 80 Logistikzentren, rund 23.000 lokalen Netzwerkanschlüssen und 26.000 Scannerkassen in mehr als 7500 Märkten. Um einen optimalen Warennachschub zu sichern, sind täglich rund zehn Millionen Datensätze auszuwerten.

Aktuell sind in dem Gebäudekomplex in unmittelbarer Nachbarschaft der Universität rund 100 Firmen mit etwa 1600 Mitarbeitern beheimatet. Ob sich andere IT-Unternehmen über den Neuzugang freuen, ist jedoch nicht so sicher. Denn durch die Ansiedlung dürfte sich die Lage auf dem Kieler Arbeitsmarkt für IT-Fachleute noch weiter verschärfen.