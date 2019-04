Wirtschaft Arbeitslosenversicherung - IfW-Experte fordert niedrigere Beiträge Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung sollte von 2,5 auf 2,2 Prozent gesenkt werden. Andernfalls häufe die Arbeitsagentur weiter hohe Überschüsse von mehr als 2 Milliarden Euro an, berechnete der Finanzwissenschaftler Alfred Boss vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Nach Ansicht von Boss sollte der Beitragssatz so liegen, dass in Jahren überdurchschnittlichen Wachstums eine Rücklage entsteht, die dann in Jahren mit geringem Wachstum aufgezehrt wird.