Kiel

2018 hatten 559 Betriebe 50 oder mehr Mitarbeiter. Dies sind den Angaben zufolge etwas weniger als im Vorjahr. Dies sei bei der Bewertung der Veränderungsraten zu berücksichtigen.

Die insgesamt negative Entwicklung ist nach Angaben der Statistiker dem Inlandsumsatz zuzurechnen, der um fünf Prozent rückläufig war. Das Auslandsgeschäft hingegen lag mit 0,2 Prozent leicht im Plus. Die Exportquote lag mit 42 Prozent leicht über dem Niveau des Vorjahres (40 Prozent).

Erlöse brachen teilweise um ein Drittel ein

Umsatzstärkste Branche mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro ist das Ernährungsgewerbe einschließlich Tabakverarbeitung gewesen (plus drei Prozent). Der Maschinenbau erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 4,9 Milliarden Euro (minus drei Prozent). In der Mineralölverarbeitung stiegen die Erlöse nach den vor allem preisbedingten Umsatzrückgängen der vergangenen Jahre um zwölf Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Eine deutlich negative Entwicklung gab es nach einem starken Zuwachs im Vorjahr in der "Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen". Die Erlöse sanken um 27 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.

Von dpa