Kiel

Die Zahlen, die das landeseigene Förderinstitut am Dienstag vorlegte, können sich durchaus sehen lassen: Gut eine halbe Milliarde Euro an Darlehen mit langfristig niedrigen Zinsen sind im Förderzeitraum 2015 bis 2018 geflossen. Das Ergebnis: 4500 neue Sozialwohnungen und mehr als eine Milliarde Euro an Gesamtinvestitionen.

Niedrige Zinsen heizen die Nachfrage weiter an

Mit diesem Ergebnis ist der IB.SH-Chef sehr zufrieden. Gleichzeitig jedoch sprach Westermann-Lammers auch eine Warnung aus: „Die hohe Auslastung der Bauunternehmen ist derzeit der gravierendste Engpass bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraumes.

Die anhaltend niedrigen Zinsen sind für den Wohnungsbau Fluch und Segen zugleich: Günstige Finanzierungsmöglichkeiten heizen die Nachfrage nach Bauleistungen an – und zwar so kräftig, dass sich immer mehr ausgelastete Unternehmen Kunden nach Beobachtung der Investitionsbank mit völlig überteuerten Abwehrangeboten vom Hals halten. Die Folgen sind auch im Norden spürbar: Immer mehr große Bauprojekte sprengen ihren Zeit- und Kostenrahmen.

Verkaufsschlager sind Darlehen mit langer Laufzeit

Weiter auf Hochtouren läuft die Förderung der IB.SH für Eigentumsmaßnahmen, wobei der Löwenanteil der Darlehen in den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern floss. Weiterhin schwer gefragt sind Darlehen mit langen Laufzeiten und Zinsbindungen.

Insgesamt hat die Investitionsbank Schleswig-Holstein die Wirtschaft im nördlichsten Bundesland 2018 mit 2,2 Milliarden Euro unterstützt. Auf den Weg gebracht wurden mit dem Geldern Vorhaben in den Bereichen Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Kommunalförderung sowie Arbeitsmarkt- und Infrastrukturförderung.

Dem Mittelstand geht es finanziell sehr gut

Sehr zufrieden zeigt sich Westermann-Lammers mit der Finanzlage des Mittelstandes: „Die Liquidität in den meisten Betrieben ist sehr gut, auch die Eigenkapitalquote ist im Schnitt weiter gestiegen.“ Diese komfortable Situation zeigt sich auch in einer rückläufigen Nachfrage nach Fördermitteln. So stellte die Förderbank mittelständischen Unternehmen 2018 rund 508 Millionen Euro zur Verfügung – ein Jahr zuvor waren es noch 591 Millionen. Auch der Förderbedarf von Kommunen und kommunalen Unternehmen lag mit 508 Millionen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (539 Millionen).

In Schleswig-Holstein sind die Betriebsinhaber besonders alt

Wachsende Sorge bereitet der IB das Thema Unternehmensnachfolge. Westermann-Lammers verwies auf KfW-Zahlen, denen zufolge in Schleswig-Holstein fast die Hälfte der Betriebsinhaber älter als 55 ist. Konsequenz: Bis 2022 steht landesweit in 5400 Unternehmen ein Generationswechsel an.

Mit ihrer eigenen Verfassung ist die IB mehr als zufrieden: Die Bilanzsumme überstieg erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke, der Zinsüberschuss kletterte auf 121 Millionen Euro (2017:108). Trotz gestiegener Pensionslasten, strengerer Vorgaben durch die Bankenaufsicht und den Ausbau der Digitalisierung erwirtschaftete die Bank ein Ergebnis vor Risiko und Bewertung von 69 (Vorjahr 65) Millionen Euro. Drei Millionen davon fließen an das Land.