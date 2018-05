Zum dritten Mal trifft sich am 14. und 15. Juni die digitale und Start-up-Szene auf dem Waterkant-Festival in Kiel. Das Besondere in diesem Jahr: Der Gründerkonferenz auf dem ehemaligen MFG5-Gelände ist eine Veranstaltung für Jugendliche vorangestellt, die Start-ups und Schüler zusammenbringt.