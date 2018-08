Kiel

"Anbieter von sommerlicher Saisonware haben zwar profitiert, doch der Zuwachs dort konnte die Einbußen in anderen Sortimenten vielfach nicht ausgleichen", berichtet Hauptgeschäftsführer Dierk Böckenholt. Das Nachsehen haben vor allem die Anbieter von schwerer Mode und Übergangsbekleidung: Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad sind Jacken, Schuhe oder Pullover nur schwer verkäuflich.

Nachdem in diesem Jahr der Frühling praktisch ausgefallen ist, droht den Händlern jetzt ein verkürztes Herbstgeschäft. Die Zunahme von Extremwetterlagen, so Böckenholt, werde das Geschäft voraussichtlich auch in der Zukunft beeinflussen: "Auch der Einzelhandel muss sich auf den Klimawandel einstellen." So bräuchten einige Anbieter eine höhere Flexibilität bei der Sortimentsgestaltung: "Wer ganz auf Strickmode spezialisiert ist, hat in diesen Zeiten natürlich ein Problem."

Von deutlichen Rückgängen der Kundenzahl berichten vor allem Innenstadt-Händler jenseits der touristischen Zentren. "Wir sind heilfroh, wenn diese Hitze vorbei ist", sagt ein Filialleiter, der namentlich nicht genannt werden möchte. Zwar hätten auch Kunden die Vorteile einer guten Klimatisierung genossen, "aber das waren einfach viel zu wenige". Von einem "sehr schwierigen Sommer" mit zweistelligen Umsatzeinbußen spricht Ingrid Först vom Textilfachhändler Nortex aus Neumünster: "Es kann nur besser werden. Wir freuen uns auf den Herbst."

Zu den Hitze-Profiteuren gehört der Lebensmittelhandel: Die ultralange Grillsaison und eine enorm gestiegene Nachfrage nach Obst und Gemüse sowie Mineralwasser und Mixgetränken habe den Umsatz beflügelt, berichtet Böckenholt.

Trotz der Einbußen in vielen Bereichen hält der Handel im Norden an seiner positiven Umsatzerwartung fest. Demnach sollen die Erlöse der rund 15.000 Einzelhandelsbetriebe in Schleswig-Holstein 2018 um rund zwei Prozent auf 19,7 Milliarden Euro steigen.