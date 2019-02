Frankfurt/Main

Der Anteil der Mittelständler in Deutschland mit einer Frau an der Spitze des Unternehmens ist weiter gesunken. Im Jahr 2017 wurde nur gut jede sechste mittelständische Firma (15,4 Prozent) von einer Frau geführt, ergab eine am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichte Studie der Förderbank KfW. Ein Jahr zuvor war bei 16,4 Prozent der rund 3,7 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen eine Chefin am Ruder, im Rekordjahr 2013 lag der Anteil gar bei gut 19 Prozent. Die Zahl der von Frauen geführten Mittelständler sank damit binnen fünf Jahren um 100 000 auf 580 000 Unternehmen.

Ein Grund für den Rückgang sei der sinkende Frauenanteil unter Existenzgründern, hieß es. 2017 hätten lediglich 206 000 Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt - 23 Prozent weniger als im Vorjahr. Das liege auch am boomenden Arbeitsmarkt: Eine Erwerbstätigkeit sei für immer mehr Frauen attraktiv, Karriereentscheidungen fielen zunehmend gegen Selbstständigkeit aus.

„Beim Thema Frauen in Führungspositionen hinkt Deutschland hinterher“, kritisierte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. „Nicht nur die Chefsessel im Mittelstand sind wieder zunehmend männlich besetzt, auch im mittleren und höheren Management in der Wirtschaft gibt es im internationalen Maßstab deutlichen Nachholbedarf.“ So seien in Deutschland nur gut ein Viertel (28 Prozent) der mittleren und höheren Führungspositionen von Frauen besetzt und damit weniger als im EU-Schnitt (31 Prozent). Länder wie Schweden oder die USA kämen auf rund 40 Prozent.

„Wie stark Frauen im Management vertreten sind, hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ab“, erklärte Zeuner. Deutschland habe dabei viel auf den Weg gebracht, „aber es ist noch Luft nach oben“.

Von sturm.alexander