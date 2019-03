Triest

140 Millionen Chinesen reisten allein 2018 im Urlaub durch die Welt. Dieser Boom hat auch die Kreuzfahrt erreicht. Über zwei Millionen Bürger der Volksrepublik buchten Kreuzfahrten. Mit großen Schiffen wollen Kreuzfahrtreedereien die Nachfrage nach Seereisen in China decken. Ganz vorn dabei ist die italienische Reederei Costa.

In Triest wurde am Freitagabend das erste speziell für den chinesischen Markt gebaute Costa-Kreuzfahrtschiff getauft. „Wir sind seit 2006 in China aktiv. Mit der ‚ Costa Venezia‘ haben wir jetzt einen weiteren Meilenstein bei der Entwicklung des Marktes in China erreicht“, sagt Michael Thamm, Vorstand der Costa Gruppe.

Sechs Milliarden Euro für neue Schiffe

Die italienische Reederei hat jetzt 28 Schiffe bei den Marken Aida und Costa. „Damit sind wir Marktführer in Europa. Bis 2023 investieren wir aber sechs Milliarden Euro in sieben neue Schiffe“, so Thamm. Gebaut werden die Schiffe bei Fincantieri in Italien sowie bei der Meyer Gruppe in Deutschland und Finnland.

„ China hat ein großes Potenzial Wir haben das Ziel, dieses Potenzial weiter zu entwickeln“, sagt Mario Manzetti, der Präsident von Costa Asia. Vier der 14 Costa Schiffe sind inzwischen in China im Einsatz. „In China ist die Lust auf Reisen deutlich zu spüren. Mit der ‚ Costa Venezia‘ haben wir ein Schiff, das die schönsten Dinge Italiens nach Asien bringt“, sagt Manzetti.

Mit Gondeln aus Venedig und Fußballmuseum von Juventus Turin

Das 323 Meter lange Schiffe wurde als Botschafter Italiens gebaut. An Bord gibt es eine Nachbildung eines Kanals mit Gondel aus Venedig mit einer echten Gondel, italienisches Eis, italienische Küche und einen Shop mit Sportarena und Museum von Juventus Turin. Für 5260 Passagiere ist an Bord in 1278 Kabinen Platz.

Die „ Costa Venezia“ wird exklusiv auf dem chinesischen Markt eingesetzt. Europäer können nur die Überfahrt von Triest nach Shanghai buchen. Ab Mai ist das Schiff exklusiv Passagieren aus China vorbehalten. Ziele der Reisen sind Korea und Japan. Ein Teil der 1278 Crewmitglieder kommt ebenfalls aus China.

Mit Landstrom in China

Der chinesische Kreuzfahrtmarkt hat die Marke von zwei Millionen Passagieren pro Jahr erreicht. Mit Wachstumsraten von vier bis acht Prozent wächst Chinas Zahl der Kreuzfahrturlauber aber schneller als nirgendwo anders in der Welt.

Ein Zeichen setzt auch die Wahl der Taufpatin. Mit Gan Beiye wurde eine Chinesin als Taufpatin ausgewählt, die mit ihrer Familie seit 2011 Kreuzfahrten mit Costa unternimmt.

Aber auch beim Umweltschutz holen die Chinesen auf. Zwar wird die „ Costa Venezia“ noch konventionell mit Schweröl angetrieben, sie hat aber eine der modernsten Abgasfilteranlagen im Schornstein. „Wenn dieses Schiff in Shanghai eintrifft, wird es dort für dieses Schiffe einen Plug-in-Landanschluss geben. So etwas gibt es im ganzen Mittelmeerraum nicht“, sagt Michael Thamm.

Bau von Schiffen in China geplant

Ein weiterer Meilenstein in der Costa-Strategie ist die gerade beschlossene Kooperation mit der staatlichen China State Shipbuilding Cooperation ( CSSC) in Waigaopiao der Nähe von Shanghai. „Wir werden unseren Freunden in China bei der Entwicklung der Fähigkeit zum Bau derartiger Schiffe helfen. Chinas Werften sind für uns Partner“, sagte Giuseppe Bono, Vorstand der italienischen Großwerft Fincantieri.

Die chinesische Werft soll ab 2022 Schiffe vom Typ der „ Costa Venezia“ bauen. Zwei Schiffe sind bereits für Costa Asia fest bestellt, vier weitere sind als Option geplant. Costa Asia ist Teil der Costa-Gruppe mit Sitz in Genua. Das 323 Meter lange und 135000 BRZ große Schiff bekommt 2020 aber erst noch ein Schwesterschiff aus Italien, danach wird der Typ dann in China in Serie gebaut.

Chinas Werften wollen ins Kreuzfahrtgeschäft einsteigen

Der Einstieg chinesischer Werften ins Kreuzfahrtgeschäft wird in Europa auch mit Sorge gesehen. Nachdem chinesische Werften bereits beim den Bau von Containerschiffen, Tankern und Fähren Europas Werften schwer zu schaffen machen, waren Kreuzfahrtschiffe bislang eine Domäne europäischer Werften.

Bei der Meyer Werft sieht man die Entwicklung mit Sorge. Der Technologietransfer auf dem Gebiet des Schiffbaus nach China als „problematisch“ bewertet. Die führende deutsche Werft stellt sich deshalb auf den Wettbewerb ein. „Wir müssen in Zukunft immer eine Schiffslänge bei der Technologie weiter als die Wettbewerber aus Fernost sein“, sagt Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft.