Kiel

Das 1997 auf der Meyer Werft gebaute, 262 Meter lange Kreuzfahrtschiff soll unter dem neuen Namen jetzt für weitere drei Jahre Reisen eingesetzt werden.

"Es war gar nicht so einfach, das durchzusetzen. Wir wollten aber unbedingt ein Herz am Schiff", sagte Reederei-Chefin Wybcke Meyer. Sie führt die Tui Cruises und hat jetzt sieben Kreuzfahrtschiffe in der Flotte. Eigentlich sollte der seit 2011 als "Mein Schiff 2" eingesetzte Kreuzfahrer in diesem Jahr zur britischen Schwesterreederei Marella Cruises weitergegeben werden.

Die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist in Deutschland aber weiter sehr hoch. "Deshalb haben wir uns entschlossen, das Schiff bei uns zu behalten", so Meier. Dafür brauchte es aber einen neuen Namen. Am 22. Januar war in Kiel die neue "Mein Schiff 2" in Dienst gestellt worden.

Mit Video: So sieht die neue "Mein Schiff 2" aus

Zwei große Herzen am Bug

Als neuen Namen wurde in der Reederei "Mein Schiff Herz" ausgewählt. Am 14. Februar ging es bei der Werft Chantiers de Naval in Marseille ins Dock. In 14 Tagen wurde es überholt und etwas umgebaut. Restaurants und Lounges wurden überarbeitet. Und am Bug auf beiden Seiten zwei große Herzen angemalt.

Am 3. März startete dann die erste Reise. Rund um die Iberische Halbinsel ging es nach Lissabon. Dort gab es am 6. März die Feier zur offiziellen Umbenennung.

Anja Fichtel hatte am 14. Mai 2011 die "Mein Schiff 2" in Hamburg getauft. In Lissabon übernahm sie jetzt, fast acht Jahre später, die Umbenennung in "Mein Schiff Herz".

"Mein Schiff Herz" ab dem Sommer im Mittelmeer

Kapitän der "Mein Schiff Herz" ist Helge Wrage. Er war bis 2017 Kapitän des Nato-Forschungsschiffes "Alliance" und ist seit 2018 Kapitän bei TUI Cruises.

Im Sommer wird die "Mein Schiff Herz" im Mittelmeer eingesetzt. Ab 2020 soll das Schiff auch Kurs auf Südafrika nehmen. Drei weitere Neubauten der Reederei sind bis 2024 in Finnland und Italien in Bau.