Neumünster

12 Millionen Euro werden in den Bau investiert. Die Halle misst mit 13 Meter maximaler Höhe rund fünf Stockwerke. 5100 Quadratmeter – etwa so viel wie 30 Einfamilienhäuser – entfallen auf Kühlhalle und Verladefläche selbst. 1300, später 1500 verschiedene Artikel werden dort aufbewahrt, wie Niederlassungsleiter Axel Hentschel erläutert. Bis auf minus 26 Grad kann das Innere des XXL-Gefrierschranks heruntergekühlt werden.

Inbetriebnahme Anfang Mai 2019

Baubeginn war am 25. Juni. Zurzeit beginnt der Bodenaushub, Ende Juli soll der Hochbau starten. Bis Spätherbst rechnet Jörg Richter von der Neubauabteilung bei Bartels-Langness mit der Fertigstellung des Rohbaus. Die Inbetriebnahme ist für Anfang Mai 2019 vorgesehen.

Das bisherige Kühlhaus im Bartels-Langness-Komplex im Stadtteil Einfeld ist etwa halb so groß. Es wird künftig zum Teil von der Famila-Fleischzentrale weitergenutzt und ansonsten für andere Teile des Sortiments verwendet. Im Tiefkühllager selbst, wo rund 30 Leute beschäftigt sind, entstehen mit dem Neubau keine neuen Stellen, aber voraussichtlich 10 bis 15 neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen, die dadurch mehr Platz gewinnen. Insgesamt hat der Standort in Neumünster-Einfeld rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vom Kühllager aus werden nicht nur die konzerneigenen Filialen von Famila (über 80 Warenhäuser) und Markant (über 30 Märkte) beliefert, sondern auch Tankstellen und Kioske.