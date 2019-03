Japan

Der ehemalige Nissan-Chef Carlos Ghosn kommt gegen Kaution frei. Ein Gericht in Tokio legte am Dienstag eine Kaution von einer Milliarde Yen (rund 7,8 Millionen Euro) für seine Freilassung aus der Haft fest. Über die Entscheidung berichtete zunächst die Nachrichtenagentur Kyodo.

Erst am Montag hatte sich Ghosns neuer Anwalt Junichiro Hironaka zuversichtlich gezeigt, dass ein Antrag auf Freilassung im dritten Anlauf erfolgreich sein würde. Unter anderem hatte er neue Formen angeboten, Ghosn zu überwachen. Dieser sei zum Beispiel dazu bereit, eine Kameraüberwachung zuzulassen.

Ghosn könnte schon im Laufe des Dienstags freikommen. Seit dem 19. November ist der 64-Jährige in Untersuchungshaft in Tokio. Ihm werden unter anderem Untreue, Vertrauensbruch und die Fälschung von Finanzberichten durch die Angabe falscher Einkommensangaben vorgeworfen. Die Staatsanwälte argumentierten außerdem, er könne möglicherweise Beweismaterial manipulieren oder versuchen, zu fliehen. Der frühere Nissan-, Renault- und Mitsubishi-Manager bestreitet die Vorwürfe.

Fall „wichtig für die Geschichte und die Gesellschaft“

Ende Februar stellte Ghosn das dritte Mal den Antrag, gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt zu werden. Anwalt Hironaka hat die Gründe für Ghosns Festnahme angezweifelt und den Fall als „sehr merkwürdig“ beschrieben. Mit Blick auf die Aufmerksamkeit, die der Fall nicht nur in Japan, sondern weltweit erregt hat, erklärte er: „Das ist wichtig für die Geschichte und die Gesellschaft.“

In Japan sitzen Verdächtige häufig bis zum Prozessbeginn monatelang in Haft. Das gilt insbesondere, wenn sie auf ihrer Unschuld beharren. Hironaka gilt als scharfer Kritiker dieses Systems, er spricht von „Geiseljustiz“. Ghosns Familie hatte für seine Freilassung gekämpft, und nannte die Haft einen Verstoß gegen die Menschenrechte. Die Verurteilungsquote beträgt in Japan 99 Prozent. Hironaka ist berühmt dafür, Freisprüche zu erwirken.

Vor seiner Festnahme war Ghosn ein hoch angesehener Topmanager der Autobranche. Er schmiedete die Allianz zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi und führte diese Autobauer an die Weltspitze.

Von RND/dpa