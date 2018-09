Kiel

Im Norden sind lediglich 4,5 Prozent der Landesfläche Frustgebiet für Internet-Nutzer. Zum Vergleich: Mit einer Versorgungslücke von 16,8 Prozent der Landesfläche hält Rheinland-Pfalz die rote Laterne, gefolgt von Baden-Württemberg (16,4 Prozent Unterversorgung). Selbst in Bayern ist die Funklochdichte mit 14,5 Prozent nur unwesentlich geringer.

Anfang 2019 sollen die Frequenzen vesrteigert werden

Der neueste Mobilfunkstandard 5G wird die Übertragungsgeschwindigkeit in eine neue Dimension katapultieren und damit etwa den Weg zum autonomen Fahren ebnen. Indirekt soll 5G aber auch die Versorgung mit mobilem Breitband-Internet in der Fläche verbessern. Denn wie bei jeder Versteigerung von Funklizenzen werden die Netzbetreiber auch bei der kommenden Vergabe von der zuständigen Bundesnetzagentur zum weiteren Ausbau ihres Netzes verpflichtet.

Bis 2020 sollen 98 Prozent der Haushalte versorgt sein

Bei der jüngsten Vergabe von Lizenzen 2015 hatten sich Telekom, Vodafone und Co. verpflichtet, bis Anfang 2020 bundesweit 98 Prozent der Haushalte und mindestens 97 Prozent in jedem Bundesland mit schnellem Internet zu versorgen. Wie bereits bei früheren Vergaben werde das Ziel auch diesmal eingehalten, heißt es bei der Netzagentur. Die 98 Prozent basieren allerdings darauf, dass in den Ballungszentren praktisch 100 Prozent der Haushalte versorgt sind, während viele Menschen in ländlichen Regionen noch auf digitalen Trampelpfaden unterwegs sind.

Ob 5G die Strahlenbelastung erhöht ist noch unklar

Aber wann kommt 5G? „Wir gehen davon aus, dass die kommerzielle Anwendung 2020 beginnen kann“, heißt es bei der Telekom. Getestet werden Anwendungen bereits in Berlin und im Hamburger Hafen. Trotz zahlreicher Unwägbarkeiten erwartet Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), dass 5G ab 2020 auch im Norden zum Einsatz kommen wird. Als Hürden für einen zügigen Ausbau wertet er die „erheblichen Investitionen“ für neue Masten und die erforderliche Technik. Das Problem: 5G erfordert für viele Anwendungen ein sehr engmaschiges Netz von Basisstationen. Die Zahl der Mobilfunkmasten wird also deutlich steigen – eine Tatsache, die in Teilen der Bevölkerung auf erheblichen Widerstand stoßen könnte. Ob 5G die Elektrosmog-Belastung insgesamt jedoch erhöht, ist unklar.