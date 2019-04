Bonn

Um Zurückhaltung bemühen sich die Bayer-Aktionäre nicht, als sie auf der Hauptversammlung in Bonn das Wort haben: „Heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen“, beginnt Ingo Speich seine Ausführungen. Speich ist für die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka am Mikrofon und vertritt für Millionen Sparer rund 1,1 Prozent der Bayer-Aktien. Vorstandschef Werner Baumann hat zuvor seine Rede gehalten und gerechtfertigt, was Speich heftig kritisiert.

Der „Scherbenhaufen“, das ist der Börsenkurs des Leverkusener Pharma- und Agrochemiekonzerns – der Wert der Aktie ist seit der vergangenen Hauptversammlung um 39 Prozent gesunken. „Das ist eine Wertvernichtung historischen Ausmaßes“, wettert Speich.

Mit einem Börsenwert von nur noch rund 57 Milliarden Euro laufe Bayer Gefahr, zum Spielball der Märkte zu werden und selbst übernommen oder sogar zerschlagen zu werden. Die Ursache dafür sei die größte Übernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte: „Das Management hat eine kerngesunde Bayer mit dem Monsanto-Virus infiziert, doktert nun herum, hat aber auch kein heilendes Medikament zur Verfügung.“

Die schwächelnde Pharma-Forschung, der Verkauf von Unternehmensanteilen, der Abbau von weltweit 12 000 Stellen, davon 4500 in Deutschland – diese und weitere Bayer-Baustellen spielen am Freitag nur eine Nebenrolle.

Protagonisten sind Glyphosat und der Erwerb von Monsanto, auch vor dem World Conference Center: Neben den regelmäßig bei Bayer-Aktionärstreffen demonstrierenden Aktivisten der „Cooperation gegen Bayer-Gefahren“ protestieren diesmal Imker mit toten Bienen gegen das Pflanzengift. Die ankommenden Aktionäre müssen über einen Teppich lebloser Insekten schreiten, ein Sinnbild für das Artensterben.

Die meisten der rund 700 Demonstranten sind indes Schüler: Die Klimaprotestler von Fridays For Future aus Bonn und Köln haben sich am Tag der Hauptversammlung zusammengeschlossen und fordern von Bayer eine landwirtschaftliche Zukunft ohne das Pflanzengift Glyphosat.

Warum ausgerechnet Monsanto?

In der Halle muss sich Baumann vor 3600 Aktionären gegen den Vorwurf wehren, den Erwerb von Monsanto nicht ausreichend geprüft sowie rechtliche und Reputationsrisiken unterschätzt zu haben. Die Vorteile der Kombination von Agrochemie- und Saatgutgeschäft lägen zwar auf der Hand, sagt Janne Werning, der im Auftrag von Union Investment die Interessen von mehr als vier Millionen Anlegern vertritt: „Aber warum musste es ausgerechnet Monsanto sein, das umstrittenste Unternehmen der Branche?“

Es gebe nichts zu beschönigen, sagt Baumann gleich zum Auftakt der Hauptversammlung: „Die Klagen und die ersten Urteile zu Glyphosat lasten schwer auf unserem Unternehmen und verunsichern viele Menschen.“ 13 400 Personen klagen in den USA inzwischen wegen möglicher Krebsrisiken durch die Nutzung von Monsantos Glyphosat-haltigem Unkrautvernichter Roundup gegen den Bayer-Konzern. Die ersten zwei Verurteilungen zu jeweils rund 80 Millionen Dollar Schadensersatz sind zwar noch nicht rechtskräftig, haben aber den Aktienkurs zum Einsturz gebracht. Ein dritter Prozess läuft aktuell.

Milliardenschwere Risiken

Die finanziellen Risiken, die von den weiteren Klagen ausgehen, bewegen sich nach Meinung zahlreicher Analysten mindestens im mittleren einstelligen Milliardenbereich, einzelne Börsenkenner beziffern sie gar mit 35 Milliarden Euro. Werner Baumann gibt unumwunden zu, dass die Glyphosat-Klagen Bayer noch jahrelang begleiten werden.

Dem Vorstand um Baumann die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu verweigern, haben dann auch zahlreiche Aktionäre im Vorfeld der Hauptversammlung angekündigt. Der Bayer-Chef aber verteidigt die Übernahme: „Aufgrund der hervorragenden Aufstellung unserer Geschäfte, dem großen Potenzial für unsere Kunden, den Möglichkeiten für eine nachhaltigere Landwirtschaft sowie auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Logik war und ist der Erwerb von Monsanto der richtige Schritt.“ Die Risiken seien ausführlich geprüft und als „überschaubar“ bewertet worden, die Kursreaktionen auf die Prozessniederlagen „übertrieben“, der wahre Wert des Unternehmens nicht im aktuellen Börsenwert widergespiegelt.

Bayer will Glyphosat „entschieden verteidigen“

Als Bayer 2016 sein Interesse an Monsanto anmeldete, gab es laut Baumann lediglich 120 Glyphosat-Klagen. Die Behauptung der Klägeranwälte, Monsanto habe seine Kunden wissentlich einem Krebsrisiko ausgesetzt, weist der Vorstandsvorsitzende als „unglaubliche Vorwürfe“ zurück. Bayer werde Glyphosat „weiterhin entschieden verteidigen“, sagt er.

Unterdessen führt Baumann Geschäftszahlen und Prognosen an, um die unternehmerische Logik des Monsanto-Kaufs zu belegen: Der Umsatz mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut sei 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent gestiegen – der Großteil davon sei auf das akquirierte Geschäft zurückzuführen. „Wir werden aus der Übernahme von Monsanto ab 2022 Synergien in Höhe von jährlich einer Milliarde Euro realisieren“, sagt Baumann.

Noch keine Entlastung

„Bei einer solch hohen Vernichtung des Börsenwerts können wir nicht mit gutem Gewissen entlasten“, hält Deka-Vertreter Speich dagegen. Auch Union-Investment-Vertreter Werning spricht sich gegen die Entlastung aus, ebenso der Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Alle drei Redner erhalten dafür Applaus. Marc Tüngler, Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), hätte lieber eine Vertagung der Entlastung auf eine folgende Hauptversammlung gesehen und enthält sich, ebenso wie die Fondsgesellschaft DWS.

Das Abstimmungsergebnis über die Entlastung liegt noch nicht vor – insgesamt 64 Redner haben Wortbeiträge angemeldet, die Hauptversammlung zieht sich bis in die Abendstunden. Für die Bayer-Führungsriege wäre es allerdings bereits eine erhebliche Schlappe, wenn weniger als 90 Prozent der Aktionäre ihrer Entlastung zustimmen. Bei Bayer sind deutlich höhere Werte üblich – vergangenes Jahr waren es 97,19 Prozent.

Hendrik Geisler