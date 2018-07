Die Eigentümer von Photovoltaikanlagen (PV) genießen gerade den Sommer ihres Lebens: Noch nie wurde so viel Strom aus PV-Anlagen in die Netze eingespeist wie in diesem Super-Sommer. Was Laien aber nicht ahnen: Zu viel Hitze ist auch nicht gut, sie kostet eine ganze Menge Rendite.