Hannover/Kiel

Weil toxische Schiffskredite die Nord LB in Schieflage gebracht haben, bestehe „unabweisbarer Handlungsbedarf“, so Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Sein Land ist mit fast 60 Prozent der größte Anteilseigner an der Bank.

Faule Kredite: 7,3 Milliarden Euro müssen abgebaut werden

1066 Schiffe befanden sich zuletzt in deren Gesamtportfolio – vor allem Containerschiffe, Massen- und Schwergutfrachter. Bei einem Großteil können die Schiffsbetreiber ihre Kredite nicht bedienen. Um sich zu sanieren, will die Nord LB will bis Jahresende ihr Problemportfolio mit einem Gesamtvolumen von 7,3 Milliarden Euro abbauen. Es soll laut Hilbers „in zwei Transaktionen“ veräußert werden.

Ein milliardenschweres Paket ging an Cerberus

Ein 2,7 Milliarden Euro schweres Paket hat bereits ein „externer Investor“ gekauft, teilte die Bank mit. Das Portfolio – bekannt unter dem Namen „Big Ben“ – umfasst Finanzierungen für 263 Schiffe.

Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich bei dem Käufer um den US-Investor Cerberus handeln, der bereits die HSH Nordbank übernommen und mit der Private-Equity-Gesellschaft Centerbridge auch ein Angebot für eine Beteiligung an der Nord LB vorgelegt hatte. Übrig bleiben damit noch 4,6 Milliarden Euro an faulen Krediten, für die eine Lösung gefunden werden muss.

Heinold bestätigt Gespräche

Das schleswig-holsteinische Finanzministerium bestätigt, dass aktuell Gespräche mit Niedersachsen laufen. Es werde geprüft, ob die HSH Portfoliomanagement als Dienstleister für die Abwicklung von Schiffskrediten der Nord LB zur Verfügung stehen könne. „Klar ist, dass das Land Schleswig-Holstein dabei auf keinen Fall neue Risiken eingehen wird“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Für die landeseigene Bad Bank könnte das durchaus ein gutes Geschäft sein. In diesem Fall würde die Abbaubank die problembelasteten Schiffsfinanzierungen nach Informationen unserer Zeitung lediglich verwalten und könnte sich dafür von der Nord LB bezahlen lassen. Die mit den Krediten verbundenen Risiken blieben beim Nachbarbundesland.

Bad Bank : Noch rund 170 Schiffe sind übrig

Zugleich würde sich die Arbeit für die 60 Finanzexperten der HSH Portfoliomanagement damit aber stark erhöhen, die eigentlich genug damit zu tun haben, die Altlasten der HSH Nordbank so abzuwickeln, dass der Verlust für Schleswig-Holstein und Hamburg möglichst gering ausfällt.

An die Bad Bank der Länder gingen im Jahr 2016 deren faule Schiffskredite mit einem Forderungsvolumen von 4,1 Milliarden Euro. 2,4 Milliarden Euro hatte die Anstalt öffentlichen Rechts dafür gezahlt und als Sicherheit 253 Schiffe bekommen. Einige sind schon verwertet worden: Laut der Portfoliomanagement waren Ende 2018 noch rund 170 Schiffe übrig.