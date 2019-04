Borkum/Kiel

Bundesweit 19.341 Gigawattstunden Strom wurden so erzeugt. Und doch geht vielen der Ausbau nicht schnell genug.

Bundesverband: Ausbau muss deutlich vorangetrieben werden

„Die Energiewende schaffen wir nur, wenn der Ausbau der Windenergie an Land und auf See deutlich vorangetrieben werden, es gibt kein entweder oder“, sagt Marcus Hrach, Landesgeschäftsführer des Bundesverbands Windenergie.

Damit die Energiewende gelingt, sei ein konsequenter Ausbau in beiden Bereichen notwendig. „Für den Ausbau an Land muss die Landesregierung dazu endlich die richtigen Voraussetzungen schaffen.“

21 Prozent des Stroms werden in Windparks auf See erzeugt

Laut Statistikamt Nord stammen rund 21 Prozent des in Schleswig-Holstein produzierten Stroms aus Windkraft auf See, fast 35 Prozent lieferten Anlagen an Land. Rund 2500 Menschen arbeiten hier in der Offshore-Branche. Vor der Landesküste liegen sechs Windparks, die 2017 gut 6900 Gigawattstunden Strom erzeugten.

„Zu Beginn des Offshore-Zeitalters herrschte große Skepsis“, erinnert sich Jörg Buddenberg, Geschäftsführer beim Energieversorger EWE. Für das Pionierprojekt Alpha Ventus hatte sich die EWE damals mit Eon und Vattenfall zusammengetan und das Konsortium Doti gegründet.

21 Offshore-Parks vor deutschen Küsten

In den vergangenen zehn Jahren sind 20 Windparks in Nord- und Ostsee hinzugekommen, sechs neue befinden sich aktuell im Bau und sieben weitere sind schon genehmigt. Sie haben schon heute eine Leistung, die etwa sechs bis sieben großen Atomkraft- oder Kohlekraftwerken entspricht. Heute wird nordöstlich der Insel Rügen mit Arkona der nächste Windpark offiziell eröffnet. Er besteht aus 60 Windrädern à 6,4 Megawatt Leistung.

„Die Offshore-Windenergie hat eine rasante Entwicklung insbesondere bei der Anlagenentwicklung vorgelegt“, sagt Sebastian Boie von der Stiftung Offshore-Windenergie. Die ersten Turbinen der Zehn-Megawatt-Klasse stehen vor dem Markteintritt. Auch im Bereich der Netzanbindung und des Umweltschutzes habe es große Fortschritte gegeben. Hinzu kommt, dass Offshore-Windkraft auch in Sachen Wirtschaftlichkeit dazugelernt hat. Die ersten Anlagen ohne Förderung nach dem EEG-Gesetz haben schon einen Zuschlag bekommen. Sie finanzieren sich allein über den Markt.

Branche fordert Ausbau auf 20 Gigawatt bis 2030

„Damit diese erfolgreiche Entwicklung so bleibt, braucht es allerdings weiterhin stabile Rahmenbedingungen, einen ausreichenden Heimatmarkt und eine schnelle Erhöhung der Ausbauziele auf mindestens 20 Gigawatt für 2030“, sagt Boie. Bis 2035 müssten es sogar 30 Gigawatt sein.

Das ist auch im Sinne der Landesregierung, die im Februar 2018 eine Initiative in den Bundesrat eingebracht hat, um den Ausbaudeckel anzuheben. Die Große Koalition in Berlin habe zwar vereinbart, den Anteil der Erneuerbaren Energien steigern zu wollen, allerdings nicht die Ausbauziele angepasst. Bislang hat die Bundesregierung vorgesehen, dass in den kommenden elf Jahren die Kapazität auf 15 Gigawatt wachsen soll.

„Das Klima duldet aber keinen Aufschub. Auch die Branche braucht verlässliche Rahmenbedingungen, damit die Ausbauplanungen umgesetzt werden können“, so Energiewendestaatsekretär Tobias Goldschmidt.