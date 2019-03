Kiel

Der Auftakt gehörte einem „Veteran der Prototyping Week“, wie ihn Moderator Tim Logan gestern bei der Abschlusspräsentation im Kieler Studio Kino ankündigte: Lukas Krebs von Citylock hat aus seiner Idee, die auf einer Prototyping Week geboren wurde, schon ein erfolgreiches Projekt gemacht.

Das Fahrradschloss, das direkt an Abstellbügeln angebaut und per App gesteuert wird, soll bald Wirklichkeit im Kieler Stadtbild werden. Das Gründerteam befindet sich schon in Verhandlungen mit der Stadt. „So braucht nicht jeder ein teures Schloss zu kaufen oder es mit sich herumzuschleppen.“

Fahrradklau beliebtes Thema

Das Thema Fahrradklau trieb diese Woche auch Tony Krüger, Sven Nivera und Kai Gehrke um. Die Physik- und Informatikstudenten haben ein Schloss mit lautstarkem Alarm entwickelt. Zugleich soll der Besitzer per SMS über den Diebstahlversuch informiert werden.

Fünf Tage bis zum Pitch

Fünf Tage hatten die Teilnehmer Zeit, um aus einer Idee ein Produkt zu entwickeln. Mit Mentoren haben sie an Geschäftsmodellen gearbeitet und gelernt, wie sie ihr Projekt am besten präsentieren.

Die Ideen reichten vom Auto-Rennsimulator mit Virtual-Reality-Brille über eine Fußsteuerungsmatte am Computer bis zu einem Kompostiersystem für die Küche.

Viele Teams beschäftigt Nachhaltigkeit

Das Team von Land and Sea hatte sich vorgenommen, aus geschredderten Neoprenanzügen eine Yogamatte herzustellen, weil das Material der Surfkleidung nicht recyclebar ist. „Leider hat das noch nicht so geklappt, wie wir es wollten“, sagte Mareike Springer. Das Ergebnis war nicht flexibel genug.

„In diesem Jahr gab es besonders viele Nachhaltigkeitsthemen“, berichtete Mitveranstalter Alexander Ohrt. Schön sei, dass unter den 60 Teilnehmer genauso viele Frauen wie Männer waren.

Erstmals reines Schülerteam am Start

„Zum ersten Mal hatten wir ein komplettes Schülerteam dabei.“ Die Jungs von Wardrop wollen eine Seite zum Ausleihen von Markenkleidung etablieren. „Damit können junge Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, auch bei schnellen Trendwechseln mithalten“, so Ricco Brandt. Zudem soll es Konsum eindämmen.

Die nächste Prototyping Week ist im Rahmen der Digitalen Woche Kiel vom 3. bis 7. September.