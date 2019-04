Hamburg/Büdelsorf

Ziel des Insolvenz-Verfahrens bei Senvion sei es, das zu Jahresbeginn eingeleitete Umbauprogramm fortzusetzen. Parallel dazu gingen die Diskussionen mit Anleihegläubigern und Kreditgebern weiter, um die Unterstützung des laufenden Geschäfts sicherzustellen. Das Unternehmen hieß bis 2014 Repower Systems.

Senvion beschäftigt 1000 Beschäftigte in Österrönfeld und Büdelsdorf

Senvion hat weltweit nach eigenen Angaben 4300 Mitarbeiter. In Schleswig-Holstein wären von einer Insolvenz rund 1000 Beschäftigte in Österrönfeld und Büdelsdorf betroffen, die hauptsächlich im Service und in der Entwicklung arbeiten. Erst im Jahr 2017 hatte Senvion drastisch Stellen abgebaut und seine Standorte in Husum und Trampe ( Brandenburg) geschlossen.

Bislang beziehe sich der Insolvenz-Antrag auf die Senvion GmbH und die Tochtergesellschaft Senvion Deutschland; im Verlauf der Woche sollen weitere Konzerngesellschaften dazukommen. Die Hauptversammlung und die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse würden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Von KN/dpa