Kiel

Begleitet wird der Prozessauftakt von einer Mahnwache der Friedensbewegung. Voraussichtlich bis Ende Juni wird sich die 3. Große Strafkammer an 19 Verhandlungstagen mit der Frage beschäftigen, ob die drei Verdächtigten Michael L. (63), Robert L. (56) und Ron Judah C. (57) gegen Ausfuhrbestimmungen verstoßen haben. Am Dienstag startet das Verfahren mit der Verlesung der Anklage, die Beweisaufnahme beginnt am Mittwoch.

Prozess sorgt international für Aufsehen

In den Prozess, der international für Aufsehen sorgt, geht es um die Ausfuhr von 47.000 Pistolen und Pistolenteilen aus Eckernförde in die USA zwischen April 2009 und April 2011. Von diesen Waffen sollen mehr als 38.000 ohne Genehmigung in das Bürgerkriegsland Kolumbien weiterveräußert worden sein. Den Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft, dem Unternehmen die Rückzahlung von Erlösen in Höhe von zwölf Millionen Euro.

Geschäft hatte ein Volumen von 16 Millionen Dollar

Nach Angaben des Gerichts schlossen die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( Bafa) erteilten Genehmigungen eine weitere Ausfuhr nach Kolumbien aus. Die Pistolen sollen einen Verkaufswert von insgesamt mehr als 16 Millionen US-Dollar (gut 14 Millionen Euro) haben. Die Kammer bewertete die Geschäfte als unerlaubte Ausfuhr von Gütern in 99 Fällen. Die von 2009 bis 2011gelieferten Pistolen werden heute von der kolumbianischen Nationalpolizei eingesetzt.