Kiel

Den Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft oder Geldstrafen, dem Unternehmen die Rückzahlung von Erlösen aus möglicherweise illegalen Waffenexporten in Höhe von zwölf Millionen Euro.

Es geht um die Ausfuhr von 47.000 Pistolen

In dem Prozess geht es um die Ausfuhr von 47.000 Pistolen in die USA zwischen April 2009 und April 2011, von denen in der Folge mehr als 38.000 ohne Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in das Bürgerkriegsland Kolumbien weiterveräußert wurden.

Sig-Sauer-Anwalt sieht kein Umgehungsgeschäft

Nach Angaben des Kieler Anwalts Gerald Goecke kann von einem Umgehungsgeschäft nicht gesprochen werden. "Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeine Vertrags- oder Lieferbeziehung zwischen Sig Sauer Eckernförde und einem kolumbianischen Abnehmer", heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsstrafrechtlers, der die Interessen des Eckernförder Konzernunternehmens vertritt.

Dem Konzern droht eine Millionenforderung

Nach Informationen von KN-Online richtet sich die mögliche Millionenforderung an die Konzernmutter L & O Sig Sauer Verwaltungs GmbH im westfälischen Emsdetten. Dahinter stehen die Unternehmer Michael Lüke und Thomas Ortmeier, die über Jahre ein Firmengeflecht errichtet haben, das heute mehr als 500 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, darunter der Vliesstoff-Hersteller TWE, vor allem jedoch ein Konglomerat von Waffenfirmen. Der Einstieg in die Branche gelang im Jahr 2000, als die beiden passionierten Jäger den Schusswaffenhersteller Sig Sauer in Eckernförde samt dessen Schwestergesellschaft in den USA übernahmen.