Sebastian Stricker vom Berliner Start-up Share hat inzwischen millionenfach Mineralwasser und Flüssigseife verkauft, bei denen die Hilfe für Menschen in Not fester Bestandteil des Produkts ist. Steffen Preuss dachte an seine an Demenz erkrankte Großmutter, als er mit Freunden das inzwischen vielfach ausgezeichnete Start-up Ichó gründete. Und die Idee des Duisburger Frauenarztes Frank Hoffmann, das besonders ausgeprägte Tastvermögen blinder Frauen für die Brustkrebs-Früherkennung zu nutzen, macht inzwischen sogar Indien, Mexiko und Kolumbien Schule.

So verschieden ihre Projekte sind: Allen drei Unternehmern ist gemeinsam, dass es ihnen nicht allein ums Geld geht. Sie wollen die Welt ein bisschen besser machen und stehen damit nicht allein. In Deutschland gibt es Studien zufolge mehr als 1700 Sozialunternehmen.

„Das Potenzial dieser Sozialunternehmen ist gewaltig“, urteilt Matthias Daub von der Unternehmensberatung McKinsey. Nach einer aktuellen Studie, die von McKinsey zusammen mit der gemeinnützigen Organisation Ashoka Deutschland erstellt wurde, bergen die von den Sozialunternehmen angetriebenen Innovationen ein Milliardenpotenzial.

Recht etabliert am Markt ist bereits das Start-up Share. Seit mehr als einem Jahr sind die Produkte des Berliner Unternehmens - vom Mineralwasser über Seife bis zum Nussriegel - in den Regalen zu finden. Das Besondere: Für jedes verkaufte Produkt wird einem Menschen mit einem gleichwertigen Produkt oder Service geholfen.

Bei „Share“ werden Brunnen gebaut

Dadurch seien inzwischen 51 Brunnen gebaut, mehr als zwei Millionen Mahlzeiten verteilt und über 500 000 Seifen an Bedürftige ausgegeben worden, sagt Stricker. „Alle zwei bis drei Sekunden teilt jemand, in dem er ein Share Produkt konsumiert.“ Nach seiner Motivation gefragt, zögert er nicht: „Wir glauben, dass es eine bessere Welt ist, wenn man aufeinander aufpasst und einander hilft. Wir finden Idealismus ist das neue Cool.“

Das würde wohl auch Steffen Preuss unterschreiben, der mit zwei Freunden vor drei Jahren das Start-up Ichó gründete. Sie haben zusammen einen interaktiven Ball entwickelt, der mit Licht, Geräuschen und Vibrationen Demenzkranken und geistig Behinderten einen neuen Weg zur Kommunikation bieten soll. Er kann für die Bedürfnisse jedes Patienten individuell programmiert werden - etwa mit der Lieblingsmusik des Demenz-Kranken. Ausgangspunkt für das Projekt sei die persönliche Betroffenheit der drei Gründer gewesen.

Steffen Preuß mit Icho. Das ist ein interaktiver Ball zur Aktivierung und Förderung bei Demenzkranken Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Aus Betroffenheit ist mit viel Arbeit inzwischen ein viele beachtetes Start-up geworden. Im vergangenen Jahr wurde Ichó in dem von der EU-Kommission und der holländischen Regierung ausgerichteten Wettbewerb „Ideas from Europe“ als eines der innovativsten Start-ups des Kontinents gewürdigt. Mittlerweile hat das Unternehmen fast eine Million Euro an Startkapital eingesammelt. Noch in diesem Jahr soll die Serienproduktion des Ichó-Balls anlaufen.

Profit – und Engagement

Die Idee der sozialen Start-ups ist in den vergangenen Jahren aus den USA nach Deutschland herübergeschwappt. Viele der Unternehmen sind trotz des sozialen Engagements keine Non-Profit-Organisationen, sondern wollen durchaus Gewinn machen. Ichó-Gründer Preuss sieht Vorteile darin. Es sei wichtig, nicht „mit dem Klingelbeutel“ unterwegs zu sein. „Wir haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell, mit dem wir uns finanzieren können“, betont er. Das erlaube nicht zuletzt ein schnelles Wachstum. Die soziale Verantwortung sei in der DNA des Start-ups dennoch tief verankert.

Vielfach ausgezeichnet ist inzwischen auch der Duisburger Gynäkologe Frank Hoffmann, der 2011 auf die Idee kam, das besonders ausgeprägte Tastvermögen blinder Frauen für die Brustkrebs-Früherkennung zu nutzen. Seine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft Discovering Hands bildet in neunmonatigen Kursen Blinde und sehbehinderte Frauen zu Medizinisch-Taktilen Untersucherinnen (MTUs) aus.

Es sei eine Win-Win-Win-Idee, sagt er. Die Patientinnen profitierten, weil bei der Untersuchung durch die MTUs Tumore nachweislich früher entdeckt würden, als bei herkömmlichen Untersuchungen. Die blinden Frauen profitierten, weil sie so einen Beruf ausüben könnten, aber auch weil sich ihr Rolle in der Gesellschaft verändere: von „sehbehindert“ zu „tastbegabt“. Und die Gesellschaft profitiere, weil das Gesundheitssystem durch die frühere Entdeckung der Tumore und die daraus resultierenden besseren Heilungschancen entlastet werde.

Ideenschmiede in Duisburg

Trotz der Erfolgsgeschichten von Share, Ichó und Discovering Hands: Die Hürden für Sozialunternehmen sind in Deutschland nach wie vor hoch. Bei weitem nicht allen Start-ups gelinge der Schritt von der Idee zum erfolgreichen Geschäftsmodell, heißt es in der Studie.

Potenziellen Gründern will deshalb künftig eine ganz besondere Start-up-Schmiede in Duisburg helfen. Gefördert unter anderem von der Unternehmerdynastie Haniel, der Otto-Beisheim-Stiftung und der KfW-Bank soll die Duisburger Impact Factory künftig jedes Jahr rund 20 Jungunternehmer mit sozialen Ambitionen auf dem mühsamen Weg zum tragfähigen Geschäftsmodell unterstützen. Bewerbungen für die ersten Gründerstipendien sind noch bis Anfang Juni möglich. Die Erwartungen von Factory-Initiator Dirk Sanders sind hoch. Das Wort „Impact“ im Namen stehe für „Einschlag wie Asteroideneinschlag“.

