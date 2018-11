Kiel

Am Montag ist mit der Eröffnung des „Inkubators“ an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) ein weiterer Schritt in Richtung Gründerland Schleswig-Holstein getan worden. „Inkubator bedeutet, dass die Ideen aus sich heraus entstehen“, sagte CAU-Präsident Lutz Kipp bei seiner Eröffnungsrede. Er betonte: „Wissenschaft ist eine tragende Säule der Wirtschaft. Und der Inkubator hier als Einrichtung für Gründer eine großartige Sache“. Auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer lobte den Inkubator als „Highlight für die Entwicklung von Start-ups“.

Der Inkubator bietet Platz für zehn Start-up-Teams.

Rund 200.000 Euro hat die Sanierung und der Umbau der ehemaligen Universitätsdruckerei gekostet. Neben den Arbeitsplätzen für zehn Teams mit je drei Personen sollen die Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen genutzt werden, etwa für die des Zentrum für Entrepreneurship (ZFE), in dessen Obhut der Inkubator steht. Ein Jahr lang können Jungunternehmer dort Beratungs-, Veranstaltungs- und Unterstützungsangebote des ZFE nutzen.

Aquacubes bezieht mit als erster die neuen Arbeitsplätze

Einer von denen, die nun die neuen Arbeitsplätze beziehen können, ist Biniam Samuel vom Start-up Aquacubes. Er und seine Kollegen wollen Fischzucht in den eigenen vier Wänden möglich machen. „In den Aquacubes können verschiedene Fischarten großgezogen werden. Die Fütterung und die Kontrolle der Wasserbedingung sollen am Ende ganz einfach per App steuerbar sein“, so Samuel.

Er ist über Exist, das Finanzierungsprogramm für Gründer des Bundes, an die Beratung des ZFE gekommen und so an einen freien Platz im Inkubator. Ein Jahr lang darf er hier nun mietfrei an seinem Business feilen. Markteintritt ist für 2020 geplant. Dann sollen Privatleute und Restaurantbetreiber ihren eigenen Fisch ganz ohne Mikroplastik und Antibiotika züchten können.