Was 2013 in einer gerade mal 84 Quadratmeter großen Kieler Hinterhofwerkstatt begonnen hat, ist zu einem echten Erfolg geworden: Am Freitag weihten Jörn Jacobi und Tim Ascheberg von Scuddy ihren neuen, größeren Firmensitz in der Wik ein. Prominenter Gast: "Höhle der Löwen"-Investor Ralf Dümmel.