In wenigen Tagen treffen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Argentinien aufeinander. Nun signalisierte Trump, an der Erhöhung der Strafzölle gegen China wohl festhalten zu wollen. Pekings Bitte, von der Maßnahme abzusehen, liefe damit ins Leere.