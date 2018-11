Digitalisierung. Ein Schlagwort, das Schleswig-Holsteiner seit vielen Jahren begleitet. In einer Serie greifen wir die Entwicklung auf. Teil 1: In den 70er Jahren rollte die große EDV-Welle an. Hildegard Egge berichtet von ihrer Arbeit im Rechenzentrum, von Lochkarten, Job-Chancen und Job-Verlusten.