Überraschende Wendung im Sig-Sauer-Prozess vor dem Kieler Landgericht. Mit neuen Beweisanträgen will der Waffenhersteller mit Sitz in Eckernförde eine drohende Millionenzahlung in letzter Minute abwehren. In dem Verfahren geht es um die ungenehmigte Lieferung von Pistolen nach Kolumbien.