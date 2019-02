Schwentienental.

Auf dem Stick befanden sich sogar Erotik-Aufnahmen und Passwörter, die Nutzer auf ein Stück Papier geschrieben und leichtfertig abfotografiert hatten.

Verbraucherschützer alarmiert

Die Kundin informierte die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein von diesem Vorfall. Dort ist man alarmiert: "Die Datenpanne des Telekom-Shops bedeutet einen massiven Verstoß gegen Datenschutzgesetze", sagt Rechtsexperte Boris Wita. Insgesamt enthalte der USB-Stick Kopien der Smartphone-Gerätespeicher von sieben Kunden. Offenbar hatten sie ebenfalls Sicherungskopien ihrer Smartphones in dem Shop abspeichern lassen. Wita: "Neben Fotos und Videos sind auch Passwörter für Online-Konten sowie Namen und Telefonnummern aus Anrufprotokollen unter den weitergegebenen Daten." Betroffen seien damit "mehrere hundert Menschen".

Ausmaß des Datenlecks ist noch offen

Die Verbraucherzentrale prüft nun, ob eine Abmahnung und ein Bußgeld gegen die Telekom infrage kommen. Dass die Sicherungskopien mehrerer Verbraucher und Verbraucherinnen weitergegeben wurden, werfe die Frage nach dem tatsächlichen Ausmaß der Datenpanne auf. Wita: "Möglicherweise ist das bisher Bekannte nur die Spitze des Eisbergs und es sind noch mehr Menschen betroffen." Von der Telekom gab es bis zum Nachmittag keine Stellungnahme.

Datenschutzzentrum liegen ähnliche Fälle vor

Um das Ausmaß des Datenlecks zu ermitteln, ruft die Verbraucherzentrale Nutzer auf, ihre Speichermedien aus Telefonanbieter-Shops zu überprüfen. Nach Angaben des Unabhängigen Landesdatenschutzzentrums (ULD) sind Vorkommnisse dieser Art keineswegs Einzelfälle: "So etwas passiert in ähnlicher Form immer wieder, etwa beim Kauf von gebrauchten Handys oder Computern", sagt ULD-Chefin Marit Hansen. Dem ULD liegen auch Fälle vor, in denen Händler Geräte umgetauscht hatten und dann das "neue" Gerät offensichtlich bereits im Besitz anderer Kunden war – erkennbar an Fotos und Kontaktdaten. Ähnliches gelte für den Service einiger Unternehmen, bei denen Kunden teure Spezialgeräte, wie Telefone mit Kopplung an Hörgeräte, testen dürfen: "Auch hier finden wir in den Leihgeräten immer wieder Daten der vorherigen Nutzer."