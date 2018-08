Volkswagen ruft weltweit knapp 700.000 Autos vom Typ Tiguan und Touran zurück. In Deutschland sind rund 52.500 Wagen von dem Rückruf betroffen. Als Grund gibt Volkswagen an, dass die Lichtleiste am Panoramadach, in die Feuchtigkeit eindringen kann, zum Kurzschluss führen könne, sagte ein VW-Sprecher am Montag.