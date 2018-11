Kiel.

Entsprechende Rechercheergebnisse hatte die Organisation zwar schon vor einiger Zeit ins Netz gestellt, doch nachdem Jan Böhmermann das Thema in seiner Show auf ZDF Neo aufgespießt hatte, nimmt die Debatte um die soziale Verantwortung von Banken Fahrt auf.

Grünenabgeordneter Petersdotter fordert Aufklärung

In einem offenen Brief an Volksbank-Vorstände sowie an den Sparkassenverband Schleswig-Holstein fordert der grüne Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter die Adressaten auf, „die Umstände transparent aufzuklären“. Im Fokus der Vorwürfe steht die DZ Bank als Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken. Dort liege ein „großer Teil des Bankguthabens der Kunden“. Mit diesem Guthaben vergebe die DZ-Bank Kredite – zum Beispiel an Airbus, den nach Ican-Angaben siebtgrößten Rüstungskonzern der Welt.

Förde Sparkasse weist Kritik zurück

Auch der Sparkassen-Gruppe mit ihren Landesbanken und der Fondsgesellschaft Deka wirft Ican vor, Kundengelder in Rüstungsgeschäfte fließen zu lassen. Zu den Landesbanken, die Millionenbeträge an Unternehmen wie Airbus, Boeing, Honeywell International oder Serco investieren, zählen nach Recherchen von Ican die Bayern LB und die hessische Helaba.

Bei der Förde Sparkasse heißt es: „Direkte Investitionen unseres Hauses in Rüstungsunternehmen, etwa über den Kauf von Aktien oder Wertpapiere, können wir ausschließen.“ Bei der Kreditvergabe prüfe man „sehr sorgfältig die Seriosität des Unternehmens“. Man sehe deutlich, dass die Debatte um Nachhaltigkeit und ethische Geldanlage an Fahrt gewinne, sagt Institutssprecher Stefan Grote: „Auch erweitern wir die Prüfkriterien für Kredite und Eigenanlagen.“ Wenn die Sparkasse Anlegern ein Fondsprodukt empfehle, „dann informieren wir transparent darüber, in welche Unternehmen dieser Fonds investiert“. Sollten darunter Firmen mit Umsatz im Rüstungssektor sein, dann liege es im Ermessen des Kunden, ob er dieses Produkt wolle. Im übrigen biete die Sparkasse auch Fonds an, „die das definitiv ausschließen“.

Bei der DZ Bank heißt es, die von Ican genannten Zahlen und Fakten seien „nicht nachvollziehbar“, die Herkunft der Daten sei zudem „weitgehend intransparent“.