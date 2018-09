Kiel

Bei „konservativer Planung“ rechne man damit, dass in den Jahren 2018, 2019 und 2020 jeweils etwa 3,5 bis vier Prozent der geplanten Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt sind, sagte Institutssprecher Guido Warlimont KN-online.

Finanzlücke muss aus Rücklagen geschlossen werden

Anders als zunächst von der „Wirtschaftswoche“ berichtet, drohe dem Institut jedoch kein Haushaltsdefizit: „Wir haben ausreichend Reserven gebildet, auf die wir nun zurückgreifen können.“ Niemand müsse Geld nachschießen: „Wir sind weder in finanzieller Not, noch zeichnet sich ein hohes Defizit in unserem Haushalt für die nächsten Jahre ab.“

Einschnitte werden "schmerzlich" sein

Gleichwohl steuert das IfW auf Einschnitte zu, die „auch schmerzlich sein werden“, so der Institutssprecher. Konkret werde man prüfen, ob befristete Verträge von Wissenschaftlern noch verlängert und frei werdende Stellen neu besetzt werden könnten. Insgesamt beschäftigt das Institut 182 Mitarbeiter, davon 103 im wissenschaftlichen Bereich. Mit einem Anteil von 90 Prozent bilden Personalkosten den Löwenanteil des IfW-Haushaltes. Doch auch bei den Sachkosten, so Warlimont, werde man Einsparungen prüfen.

Die Sparzwang trifft das Kieler Institut in einer sensiblen Phase: Zum 1. März soll der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr (42) die Nachfolge des seit 2004 amtierenden Präsidenten Dennis Snower (67) übernehmen. Warlimont sagte, Felbermayr sei über die finanzielle Entwicklung voll informiert, die Vertragsverhandlungen seien „weit fortgeschritten.“ Felbermayr ist derzeit noch Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft am Münchner Ifo-Institut.