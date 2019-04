Flintbek/Kiel

Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit musste der Anbieter von Einfamilien- und Doppelhäusern, Bungalows, Villen und Generationenhäusern beim Amtsgericht Kiel Insolvenzantrag stellen. Die Arbeit auf aktuell acht laufenden Baustellen in Schleswig-Holstein mit Schwerpunkten in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön wurde eingestellt. In guten Zeiten war das Unternehmen jedoch auch über die Landesgrenze hinaus aktiv.

Unklarheit über die Zahl der betroffenen Kunden

Wie viele Kunden von der Pleite betroffen sind, weil sie möglicherweise noch Garantieansprüche haben, ist unklar. Das Gleiche gilt für die Zahl der betroffenen Handwerksbetriebe: Als reine Bauregie-Gesellschaft mit zehn Mitarbeitern beschäftigt Optimal Energiehaus keine eigenen Handwerker.

Derzeit prüft der Kieler Rechtsanwalt Reinhold Schmid-Sperber als vorläufiger Insolvenzverwalter, ob die Masse für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ausreicht. Für die betroffenen Bauherren hat der Jurist keine guten Nachrichten: „Kunden sollten sich an die Firma wenden, um einen Aufhebungsvertrag abzuschließen.“ Damit hätten sie dann die Möglichkeit, selbst Handwerker zu beauftragen, um ihr Bauvorhaben fertigstellen zu lassen.

Ersatzfirmen nur zu deutlich höheren Preisen

Angesichts der hohen Auslastung in der Baubranche ist diese Perspektive eine echte Hiobsbotschaft: Wenn es überhaupt gelingt, in vertretbarem Zeitrahmen Ersatzfirmen zu finden, dann in der Regel nur zu deutlich höheren Preisen. Die Geschäftsführung teilte jedoch auf Anfrage mit, das Unternehmen unterstütze seine Kunden, um eine zeitnahe Fertigstellung der Häuser möglichst ohne gravierende Kostensteigerungen zu gewährleisten.

Drastisch verteuerte Baupreise sind nach Angaben Schmid-Sperbers der wesentliche Grund für die Insolvenz von Optimal-Energiehaus: Die Kosten für Handwerker seien so stark gestiegen, dass die Einnahmen aus den Hausverkäufen nicht ausreichten, um die Kosten zu decken. Das Unternehmen nannte zudem zeitliche Verzögerungen durch die eingeschränkte Verfügbarkeit vieler Handwerksbetriebe.